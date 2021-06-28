結婚是人生大事，受邀的親朋好友也都會包紅包以示祝福。近日大陸一對新人舉辦婚禮時，竟收到好友的3000枚「硬幣大禮」，讓收禮的大叔看傻了眼，連清算都沒有清算，就直接在禮金簿寫下「一盆」，場面十分搞笑。

根據陸媒報導，本月25日河南蘭考舉行了一場婚禮，王先生受邀赴宴，豈料竟替這對新人帶來了「天大的驚喜」。從曝光的影片中可以看到，王先生身穿白色T恤、背著一個黑色書包，到達收禮處後就急忙要人拿個盆子出來，收禮的親友找了一個紅色小臉盆給他，沒想到下一秒他就打開書包，往臉盆裡倒出一大堆硬幣。

這個奇怪的行為讓現場所有人都看得目瞪口呆，收禮的大叔相當頭疼，不知道該如何記錄這筆禮金，旁邊還有人跟他們說：「吃完飯你也點不完」，最後大叔只好放棄清點，直接在禮金簿寫下「一盆」。

據了解這名王先生和新郎從學生時代就是朋友，兩人經常捉弄彼此，這次好友結婚他收集了一行10人的禮金，特地跑了4間銀行，將3000人民幣（約新台幣1.3萬）的紅包全部換成1元硬幣，只為了替婚禮增添一些麻煩和樂趣，新郎事後問王先生硬幣是不是他送的，他還厚臉皮地否認了，讓新郎感到十分困惑。

新聞曝光後引發許多網友關注，有些人認為王先生的作法非常有趣，笑說：「這是奪妻之恨吧」、「以後孩子坐投幣搖搖馬都不用換硬幣了」；但也有人怒批他根本就是在添亂，「結婚已有很多事情，還要給人添麻煩，故意的吧？」、「銀行的工作人員招誰惹誰了，平白無故增添工作量！」。