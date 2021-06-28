一般受刑人犯案後會被關進監獄剝奪自由，幾乎與外界隔絕，但英國一間監獄的管理制度十分鬆懈，因此在近日傳出一名受刑人不僅在獄中公然召妓，甚至將性交易女子的半裸不雅照上傳至網路上與網友分享，引起外界的撻伐。

根據英國媒體《太陽報》的報導，位於英國東部的哈樂斯萊灣監獄（HM Prison Hollesley Bay），因管理制度相當寬鬆，加上監獄周圍沒有圍牆，讓犯人享受特殊的開放式空間而聞名全球，甚至還有「假日灣監獄」（Holiday Bay）之稱。

即使如此，監獄裡的受刑人多年來也沒有做出太誇張的行為，直到近日一名因販毒入獄的男性受刑人，疑似在獄中寂寞難耐，竟偷偷從外面找來了一名性交易工作者並帶進監獄裡激戰，兩人完事後，這名囚犯竟然還將女子躺在床上、半裸著身體的香豔照，以及穿著丁字褲的翹臀照拍了下來，上傳至網路上與眾人分享，因此引來關注。事後，這名受刑人也因違反規定而被送回封閉式監獄中。

不過，這起離譜的召妓事件已引起外界的怒火，不少人認為獄方管理方式過度鬆懈，甚至不應該給囚犯擁有手機的自由。英國參議院官員史勞福特（Andy Slaughter）也直接砲轟「他們是來受刑，不是來度假的，這顯示了監獄裡的保安漏洞」。

另外，一名知情人士透露，這名女子的行為相當危險，因為監獄裡的囚犯除了販毒還有不少因性侵被抓進去的，她會因此讓自己陷入危險當中。