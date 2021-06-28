美國自從去年爆發新冠肺炎疫情後，不少人因住院必須承擔龐大的醫療費用，但沒想到金額會超乎想像。一名美國網友先前因罹患新冠肺炎，住院治療多個月後才逐漸康復，回到家沒多久就收到醫院寄來的帳單，高達百萬美金的醫療費用讓網友全看傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，一名TikTok帳號為「@letstalkaboutbusiness」的網友Al，近日在社群媒體上公開一段醫療明細的影片意外爆紅。影片中，他表示自己先前因感染新冠肺炎住進醫院4個月，出院後沒多久就收到醫院寄來的各項醫療帳單。

帳單裡除了包含化驗費35萬美元（約新台幣976萬元）、重症加護病房費32萬美元（約台幣893萬元）、中級重度加護病房費40萬美元（約台幣1116萬元）以及超過39.7萬美元（約台幣1107萬元）的其他醫療手術用品費用外，還有滿滿2頁的麻醉診療、語言治療、醫療照護等各種費用，林林總總加起來竟高達285萬美元（約台幣7949萬元），讓他忍不住在影片中打上「Wooooow」的驚訝文字。

影片公開後立即吸引超過百萬人觀看，網友紛紛表示「太誇張了！住一次醫院就破產了」、「難怪在美國一堆人不喜歡看醫生」、「這就是美國」、「看到金額我只有OMG」、「好狂的數字」。不過，事後也有其他網友跳出來解釋，他如果有保險的話帳單通常會轉交保險公司來付款，病患不需要支付任何款項。