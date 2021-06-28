亞塞拜然是一個橫跨歐亞大陸的國家，在西北部高加索山脈300公尺處的峭壁上藏著一座神秘的「仙女城堡」，這座城堡有著千百年的歷史，卻因為地理位置偏遠、路程艱困，導致這裡一直乏人問津，而其修築的原因和時代背景至今仍是無法解開的謎團。

綜合外媒報導，亞塞拜然的觀光業並不發達，且仙女城堡（Parigala，意指Fairy Castle）的地理位置偏遠，想要上去得先經過覆滿樹林的陡峭山坡，汽車也無法通行，儘管當地嚮導架設了梯子以便大家靠近，但想爬上仍要具備強大的力量和極佳的登山技巧，重重難題使得這裡人煙罕至，就算是珍貴的考古遺跡也鮮無人知。

相傳仙女城堡有以石灰岩砌成的門面，裡面的通道連接著擁有3室的洞穴，不過這些資訊都只是傳聞，畢竟很少有人能真正到城堡內一探究竟。根據亞塞拜然當地2005年的新聞報導，最後一個爬上城堡的人是一名叫做達魯多夫（Mammad Darudov）的當地人，他在70年代完成挑戰後，再也沒人能像他一樣。

而關於仙女城堡修築的原因至今仍是未解的謎團，有傳聞表示可追溯至元太祖成吉思汗在位時期，他看上了一名官員的女兒並選作妻子，當成吉思汗問她是否還有更美麗的女子時，她指出了自己的姐妹帕里（Pari），但帕里並不願被納為妻妾，於是在峭壁上修築了城堡躲避蒙古軍，最終在即將被捕獲時一躍而下。

不過就現實面來講，仙女城堡的修築年代預估可追溯至高加索阿爾巴尼亞王國（Caucasian Albania）時期，約為公元前4世紀到公元8世紀之間，而且可以確定的是，修築者相當要求隱私和安全性，因為即使現代有許多先進的登山工具，人們還是很難抵達仙女城堡。