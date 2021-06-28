日本日前發生一起兇殺案，一名女子為了幫好姐妹修理出軌渣男，特別約了男子見面談判，沒想到一言不合之下，女子竟拿出預藏的刀子刺傷男子，還開直播讓網友們看到驚悚的畫面，沒多久女子就遭到警方逮捕。但新聞畫面一曝光後，網友卻把視線放在女嫌犯火辣的好身材上。

根據日本媒體的綜合報導，在新宿歌舞伎町擔任女公關的34歲女子「荒井奈津子」，以花名「天癒いちご」受到不少顧客的喜愛，日前她將自己的閨密「要りか」介紹給店內的31歲男同事「朝日」認識，隨後兩人也順利交往，但荒井卻發現朝日不但會對閨密動粗，私底下還背著閨密在外面與其他女子亂搞，讓她相當憤怒，本月24日在推特上一連發出多則貼文，揚言要替閨密殺了渣男。

隔日（25日）荒井與閨密果真約了朝日，前往自己位於東京新宿的住處談判，並開啟直播要網友們為她們見證，而談判過程中雙方爆發激烈衝突，荒井一怒之下拿出菜刀砍向朝日的肩膀，甚至失去理智的瘋狂喊著「我要殺了你」，朝日情急之下也不管肩上的傷，直接爬出落地窗跳下陽台逃生。

附近鄰居聽到激烈的爭吵聲趕緊報警，警方到場後荒井坦承犯案，並表示因為不忍看到閨密為了渣男陷入痛苦、想要輕生才會出此下策，最後她被警方以現行犯逮捕歸案。而當天穿著貼身條紋上衣的荒井，逮捕的畫面被新聞媒體曝光後，她的生活照也被一一挖出，火辣的身材意外引起網友熱烈討論，紛紛留言「這個身材很可以」、「身材蠻猛的」、「其實長得蠻可愛的」、「難怪是王牌女公關」。