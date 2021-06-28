美國一名12歲少年日前與朋友及教練，一同前往海邊接受衝浪訓練時，意外遇到一隻兇猛的公牛鯊，衝浪隊趕緊上岸後，才發現少年的小腿後側被鯊魚咬出一個大洞，緊急送往醫院進行縫合手術。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自美國佛羅里達州的12歲少年傑維亞米爾（Jai Villamil），日前與幾名好友一同前往新士麥那海灘（New Smyrna Beach），接受當地知名衝浪教練查理哈傑克（Charley Hajek）的衝浪指導訓練，當一行人下海沒多久後便傳出有人遭到一隻公牛鯊攻擊，隨後眾人趕緊上岸逃命。傑維亞米爾則是態度相當平靜的從沙洲站起來，並淡定表示「我好像被咬了」，接著抬起他的腳，才發現他的小腿肚被鯊魚整個咬掉，當場鮮血淋漓，讓現場所有人都嚇傻。

查理哈傑克見狀後趕緊用衝浪繩將傑維亞米爾的腿部固定、止血，等待救難人員送往醫院。經過醫生診斷，傑維亞米爾的血管、末梢神經以及小腿肌肉都受到嚴重的損傷，無法自由移動，得進行手術接回神經，才能保住小腿。另外，醫生評估傑維亞米爾還須進行3次大型重建手術，休養4、5個月小腿才有機會恢復正常。

傑維亞米爾回憶起當時的情況表示，雖然知道自己被咬，但他覺得自己相當幸運，因為鯊魚一口就咬掉他的神經，使他的腳只感覺到麻木沒有痛覺，接下來雖有很長一段時間無法出門踢球、衝浪，但他依然相當樂觀。

據了解，公牛鯊是除了虎鯊與大白鯊之外，是全世界公認最可能攻擊人類的3大鯊魚之一，而他們當時所在的水域深度疑似與公牛鯊出沒的地點相當接近，因此遭到攻擊。

It was great speaking today with 12yo Jai Villamil who was badly bitten by a shark while surfing in #NewSmyrnaBeach. He's doing well at @APHospital and can't wait to get back in the water. Help him out by donating: https://t.co/wTYRRjk6Ia #FOX35 pic.twitter.com/jvfzgCiUt5 — Matt Trezza FOX 35 (@Fox35Matt) June 17 2021