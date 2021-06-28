世界萬物皆有靈性！大陸一名女乘客日前遇到一頭乳牛站在路中央擋道，於是搖下車窗、探出頭請牠讓路，豈料這頭乳牛竟像聽懂了人話一樣，點了幾下頭就向前走了幾步，移出一條能供汽車開過的空間，不少網友看到影片後都覺得相當神奇，引發熱議。

根據《人民視頻》報導，本月26日山西朔州一名女乘客搭車行經一條鄉間小路，正巧碰見了一頭被栓在路旁的乳牛，牠整個身軀擋在路中央，讓女子搭乘的汽車無法通過，女子見狀只好搖下車窗、探出頭來試圖和乳牛溝通。

從影片中可以看到，這名女子先是用手指揮乳牛，讓牠移動到路邊，並告知牠自己的前進路線，接著還多次詢問乳牛：「好不好」，沒想到下一秒這頭乳牛就像是聽懂了女子的話一樣，點了好幾次頭，還往前走了一步，只不過汽車還是無法通行，女子再度出言要求牠多走幾步，最終汽車順利通過，女子開心地向乳牛道謝後離開現場。

原先荒唐的景象在乳牛作出回應後變得神奇，讓許多網友看到後都相當驚喜，紛紛直呼：「好懂事的牛牛」、「一直覺得牛是一種很有靈性的動物，這個事情不管是巧合還是怎樣，我還是覺得牛真的很有靈性」、「這不是一般的牛啊！」、「學好一門外語的重要性」、「這是什麼瓊瑤女主角的技能」、「原來當年紫薇和馬兒商量趕路的橋段是真的」。