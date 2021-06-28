真是無妄之災！大陸一名女子近日身穿細肩帶連身洋裝到體育場跳廣場舞，沒想到有一名陌生大媽突然衝出來，不但一直用言語辱罵她，還出手攻擊，讓女子相當傻眼，附近的民眾見狀急忙報警求助，但這名大媽打完人就跑，等警方到場時早已不見蹤影，女子也委屈直呼，自己根本不認識大媽。

綜合陸媒報導，本月22日一名20多歲的女子梅梅穿著白色細肩連身洋裝，前往位於河北石家庄的體育場跳廣場舞，豈料中途卻突然有一名橘衣大媽衝了出來，開始憤怒地朝她破口大罵，講出來的話都非常難聽，梅梅起初認為大媽很可能只是精神方面有狀況，因此沒有多加理會，沒想到對方卻越罵越過火，甚至還出手扯她的衣服、頭髮，並將她毆打在地。

梅梅氣不過也動手回擊，兩人便在體育場內大打出手，讓一旁的民眾都嚇一大跳，紛紛靠近圍觀，中途有一名年輕男子看不下去，決定出面勸架，然而竟遭大媽牽連怒罵，最終有民眾報警求助，當警方來到現場時，這名橘衣大媽早已不見蹤影。

梅梅接受採訪時透露，平時經常到體育場跳廣場舞，和其他人的相處都很融洽，而且她根本不認識這名橘衣大媽，不明白對方攻擊自己的理由。影片曝光後引發網友關注，有人推測很可能是女子穿著過於清涼，大媽無法接受才會出手，不過該案件的後續情況仍有待查明。