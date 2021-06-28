加勒比海警察局日前接到漁民通報，他們在外海發現一艘行蹤詭異的漂流船隻，警方登船後發現船上竟藏著20具無名屍，讓所有人嚇了一大跳。

根據《美聯社》報導，位於加勒比海域的土克凱可群島（Turks and Caicos Islands），當地漁民在本月24日出海捕魚時發現有一艘小船在外海漂流，因此緊急通報當地皇家警察部隊（RTCIPF），警察到場後隨即透過海洋分隊將船隻拖上岸，但沒想到登船沒多久，就陸續在船上發現20具無名屍體，其中包含2名兒童屍體，但經過警方調查後，初步排除謀殺的可能性。

當地警察局長特雷弗博廷（Trevor Botting）接受採訪時表示，這艘船應該來自加勒比海域以外的地區，而且它的目的地也不是土克凱可群島，詳細原因及死者的真實身分還有待進一步的調查。

報導中指出，位於加勒比海域與北大西洋之間的小國家「海地」，因人民生活十分貧困，因此有不少海地人為了脫離貧窮紛紛逃往其他國家，使土克凱可群島成為人口販子的中繼站。2020年6月就有一名出生斯里蘭卡的加拿大公民切利亞（Srikajamukam Chelliah）在土克凱可群島法院上，坦承自己在當地進行人口販賣，被判處14個月的監禁，後來他被引渡至美國佛羅里達州，在今年2月遭指控預謀將人偷渡至美國，被當地法院判處32個月的有期徒刑。