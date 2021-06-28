大陸一名72歲的老翁，在多年前娶了小自己30歲的嫩妻後，十分擔心將來有一天會遭到妻子拋棄，因此想出了一個驚人妙招，那就是在21年內「瘋狂播種」，讓妻子連生小孩，無暇顧及周遭其他事務，老翁驚人的實力也讓所有人都看傻了眼。

根據大陸媒體的報導，來自大陸廣西省的梁姓老翁，在1994年前往廣東工作時，認識了當年只有19歲、來自貴州省的妻子，而當時已49歲的他雖比妻子大了整整30歲，卻是在自由戀愛的情況下順利完婚，隔年妻子生下長女後，老翁便決定以家庭為重，搬回廣西老家的山上，以收割樹脂維生，這樣也能多點時間陪伴妻子與孩子。

但當時許多媒婆看到妻子還十分年輕、貌美，竟開始苦勸她離家或是改嫁他人，讓老翁十分擔心妻子會拋棄他，因此在心中訂下了「狂生小孩」的驚人計畫，他們在1996年生下次女後，接著在隔年迎來3女，1999年生下長男，2000年再得一子，同年11月喜迎雙胞胎女兒，就這樣妻子在21年內為老翁生了15名孩子；第15名孩子出生時，老翁已高齡71歲。

更加驚人的是，礙於當地政府嚴格的生育政策，老翁與妻子第12胎之前都是在家生產，剪臍帶用的剪刀，僅抹上茶油當做消毒就使用，直到第13胎才送醫院生產，他們的事件也因此曝光。但當地政府對於梁男一家十分寬容，不僅沒有祭出巨額罰款，還讓他15名子女報戶口並納入扶貧對象，每月可領取2000元人民幣（約新台幣8623元）的補助。

而外界對於老翁驚人的「生產力」感到相當好奇，認為他應該有吃壯陽藥，甚至天天有人到他家中詢問生子秘方，最後證實他們都是順其自然下懷孕，讓不少人對老翁的精力佩服不已。