一般人遇到搶劫都會非常驚慌害怕，想要趕快逃離現場，然而國外一名男子卻異於常人，儘管歹徒在他面前持槍威脅，男子仍一臉淡定地啃著手裡的雞翅，還乖乖交出自己的手機，超級平靜的表現讓所有網友都看傻了眼，也相當好奇雞翅是什麼味道，才會讓男子「好吃到停不下來」。

Guy continues to eat his chicken wing during a robbery | Real Violence For Knowledge

根據《Times Now》報導，國外一名男子和朋友到餐廳吃飯，沒想到卻遇見持槍搶劫事件，從監視影片中可以看到，一名頭戴黑色安全帽的歹徒突然闖進店裡，直直往右下角的一桌客人走去，接著便舉起手中的槍，威脅他們將身上的金錢和貴重物品交出。

後方其他客人見狀都嚇一大跳，急忙跑出店外逃生，部分坐在座位上的客人則不敢輕舉妄動，持續觀察著歹徒的動向。然而當歹徒舉槍指著整桌客人時，最靠近他的男子卻仍在享用手上的雞翅，表情非常淡定地繼續啃食，面對歹徒的威脅他也只是乖乖交出手機，絲毫沒有畏懼的感覺。

所幸最後歹徒沒有傷害任何人就離開了，但這段監視器畫面流出後，不少網友都對這名「淡定哥」的表現感到十分佩服，紛紛笑說：「這些雞翅一定宇宙無敵好吃」、「這傢伙淡定到有點詭異了」、「這難道是什麼雞翅廣告嗎？」、「手機可以不要，但雞翅不能不吃」、「這男的肯定餓壞了，在槍口下也無法阻止他繼續啃雞翅」。