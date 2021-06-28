結婚典禮有許多習俗和禁忌需要注意，若是不小心做錯就會被認為是在「觸霉頭」。近日泰國一對新人結婚，然而婚禮上竟出現了一具白色棺材，讓在場所有賓客都覺得毛骨悚然，不過新郎事後也公開了這麼做的浪漫原因。

根據泰媒報導，新郎賈克魯特（Jakrut Namwised）和新娘彭媞查（Pornticha Ruengrum）在本月18日舉行婚禮，然而現場除了一般的花朵裝飾外，還擺放了一具白色的棺材，讓不少前來參加婚禮的親友都感到有些毛骨悚然，也擔心這樣做會觸了小倆口的霉頭。

據了解，這具白色棺材是由賈克魯特親手打造、彭媞查上色而成，而賈克魯特在接受採訪時也曝光了選用白色棺材的原因，他透露自己和新娘都是棺材工廠的員工，因此棺材可以算是見證他們兩人愛情的重要信物。

在籌備婚禮的時候，他們聽到老闆提出在婚禮擺放棺材的想法，覺得很有新意，雖然兩人都認為棺材只是個木箱而已，但還是在確認和泰國傳統習俗沒有衝突後，才向婚禮主持人討論該如何將棺材融入結婚當天的流程中。

工廠老闆表示自己不認為棺材會為新人帶來壞運，「他們因為製作棺材而相遇相愛，棺材就是為他們創造幸福的物品」，而新郎也認同老闆的想法，直言：「我相信我們死後也是彼此相愛的，棺材將會見證我們至死不渝的愛情」。