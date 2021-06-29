你有看過穿梭在台北大街小巷的這五隻兔子嗎？

嘿呀，那就是我們（用力揮手）。

在路上有人問牠們是不是要賣的；也有人問養牠們是要養來吃的嗎？都不是。正宗免奴注音麻喜歡帶著牠們到處去，逛逛這座城市，讓這五隻小東西沒有白來世上這一趟。

養了五隻兔子、兩隻刺蝟的兔奴注音麻，用照片與繪畫，紀錄五隻兔子與兩隻刺蝟的生活日誌。不管你有沒有養兔子，都希望牠們可以為你帶來一點快樂。

【本書特色】

一、五隻兔子與兩隻刺蝟的生活寫真。

二、加入插畫，增加書的豐富閱讀性。

三、有趣內容，生動活潑。

四、養兔心得，讓大家對兔子多一分認識。

【精彩書摘】

Hello (揮手）我是注音麻，牠們是網字輩。

你一定很好奇，為什麼我叫注音麻，而牠們叫網字輩。

之所以叫注音麻，是因為我的五隻兔子跟兩隻刺蝟的名字是依注音符號順序命名的：ㄅ是bubu，ㄆ是pongpong，ㄇ是momo，ㄈ是fifi，ㄉ是動動，ㄊ是tete，

而ㄋ是腦腦，是七隻帶給我滿滿快樂的開心果。

每次說粉專是「ㄅㄆㄇㄈ」的時候，手機自動選字就會跑出「不怕麻煩」四個字。想想也是挺剛好的，因為對牠們的愛，的確已經到了什麼都不怕麻煩的地步了。帶著五隻兔寶加上推車，將近20公斤的重量趴趴走，不都靠著這股「不怕麻煩」的精神嗎？

當初因為開始養兔子，就加入了一些臉書的兔子社團，偶爾也會分享有關牠們的生活點滴，為了要讓自己方便搜尋自己的文章，就非常不害臊的標上：

＃bubu網紅

＃pongpong網美

＃momo網嬌

＃fifi網俏

＃動動網萌

＃tete網挺

＃腦腦網帥

統稱「網字輩」。

有一回指著網字輩眾多的合照跟朋友說：「牠們很喜歡拍照啊！」

朋友笑笑回我：「是你喜歡吧？」唉喲，突破盲腸了。的確，我非常享受帶著牠們到處去，用照片記錄著牠們的生活，希望大家看到牠們，也可以感受到被療癒。

跟朋友討論除了空氣、陽光還有水以外，生命中還不可以缺少什麼？當我朋友非常理性且無趣的回答「網路」的當下，我很認真的回答，我無法想像生命中沒有寵物。

不過話說網路也真的很重要倒是沒錯，沒有網路，又怎麼可能有牠們的粉專呢，又怎麼會有後續的種種呢？

好吧！網路跟寵物一樣重要。

自從2019年設了牠們的粉專以後，交了很多跟我一樣喜歡兔子的朋友，我們互相交流，相互學習。這群「網粉」每一位都給了我們很多養分：他們都能體諒我止不住每天對網字輩的示愛；會理解為什麼會為了扎實而健康的兔子大便而雀躍；會包容我因為牠們一點的不適而憂心。每一位陪著我為牠們開懷、擔心，為我遇到養兔疑難，分憂解惑，還有常常留言逗得我哈哈大笑的朋友們，是你們給了我很多動力，不管是生活上或是創作上。這絕對是我養兔子以前沒有想過會有的驚喜。

(本文摘自《正宗兔奴注音麻》/布克文化)

【作者簡介】

注音麻，五年養兔經驗，本身是位平面設計師，工作之餘，很喜歡帶著五隻兔子到處跑，每次都會拍下很多有趣的兔子照片。生活需要溫度，除了上下班以外，能夠把這些與兔子的生活點滴記錄下來跟大家分享，是件很快樂的事情。

科技發達，也許有很多閱讀習慣早就被改變了，但我一直都很喜歡文字，拿著一本書比對著手機委實有感很多，所以即使成立粉專已經有好段日子了，還是好希望可以透過文字，透過小插畫，帶給閱讀者更有感的溫度。

臉書粉專：ㄅㄆㄇㄈ