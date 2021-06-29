你有看過穿梭在台北大街小巷的這五隻兔子嗎？

嘿呀，那就是我們（用力揮手）。

在路上有人問牠們是不是要賣的；也有人問養牠們是要養來吃的嗎？都不是。正宗免奴注音麻喜歡帶著牠們到處去，逛逛這座城市，讓這五隻小東西沒有白來世上這一趟。

養了五隻兔子、兩隻刺蝟的兔奴注音麻，用照片與繪畫，紀錄五隻兔子與兩隻刺蝟的生活日誌。不管你有沒有養兔子，都希望牠們可以為你帶來一點快樂。

【本書特色】

一、五隻兔子與兩隻刺蝟的生活寫真。

二、加入插畫，增加書的豐富閱讀性。

三、有趣內容，生動活潑。

四、養兔心得，讓大家對兔子多一分認識。

【精彩書摘】

很多人問我，怎麼一下子養那麼多兔子。

我說這是緣分。

乍聽起來多麼敷衍的答案，但的確是實情。

想想這五隻完全沒有血緣關係的兔子，來自不同背景，在不同的時空背景來到了我身邊，恕我找不到比「緣分」這兩個字更好的解釋。

BUBU

品種：道奇兔

綽號：bu哥 ｜肥bu | wudytu | 網紅

相遇：2016 / 02 / 20

性別：公

個性：面惡心善的暖男

特徵：有事業線 ｜黑色低腰褲

嗜好：討抱 ｜翻白眼

來歷：寵物店購買

如果你看一下這些照片，或許就能明白，

為什麼說bubu的特色是「有事業線」，

說他的興趣是「翻白眼」了。我沒有出賣

他，更正，我沒有在這裡出賣他。

我早就在粉專上分享過了，喜歡bu哥的

朋友們，就是欣賞他兇兇的露胸。

(圖／《正宗兔奴注音麻》布克文化)

一直覺得跟bubu的相遇，是很神奇的緣份。在還沒有養網字輩以前，我養的是天竺鼠

｜ 阿福與阿財。阿福與阿財某一天一起生病，然後相繼離開了。那時候的我非常傷心，

幾乎每天都會跑去寵物店看天竺鼠。有一天，看天竺鼠看到一半的時候，眼角瞄到在旁

邊的一群兔子，忍不住走了過去，一眼就看中了一隻兔寶，奶油色的小可愛。正當看得

入神時，有一隻黑白色的兔子，不知道為什麼一直跑來我面前擾嚷著，讓我根本無法忽

視牠的存在，那就是bubu了。我相信人跟動物之間是有種緣份的，所以與其說是我選擇

了bubu，倒不如說是我們之間的緣分，無形的推著牠走到我面前，注定我們屬於彼此。

bubu成功誘拐我以後，第一件要做的事情，就是要帶牠檢查身體了。

幼兔本來就比較難分辨性別，那天給醫生檢查後，我才知道，我的bubu是位健康帥氣的

王子，難怪那麼不害臊，主動跟我搭訕。

(圖／《正宗兔奴注音麻》布克文化)

bubu的臉常常奧嘟嘟，也不知道在氣什麼，那種眼神如果出現在哈士奇臉上非常合理；但畢竟bubu是隻兔子啊！就不能萌一點嗎？但牠之所以會得到最多寵愛，是因為他是典型的面惡心善。認識bubu的人都知道，牠可是網字輩裡，最暖的大哥。

我想bubu想都沒有想過，在牠之後會出現那麼多隻，但牠不曾傷害過任何一隻，這是我覺得非常感恩的地方。而且我暗暗認為，網字輩之所以可以那麼乖，是因為有這位大哥，立下典範。網字輩那麼受控，bubu實在功不可沒。

有一回家裡人都出國了，老家的保全公司打給我，說保安系統偵測到家裡有異常體感，很有可能是被闖空門了。正在上班的我，頭皮發麻，下班後也不敢回去察看，等到第二天一早，我才帶著bubu陪我回去看個明白。還好最後只是虛驚一場，不過朋友們都取笑我，問我帶隻兔子回去會有什麼幫助。我跟著傻笑但其實心裡很明白，bubu雖然在體能上、智能上都無法保護我，但牠就是莫名的給我一種很安穩的安全感。抱著牠，我開鑰匙的那隻手也沒那麼抖了。

這就是bubu給我的力量，我無法為這種感覺下一個比較科學的定義。

(本文摘自《正宗兔奴注音麻》/布克文化)

【作者簡介】

注音麻，五年養兔經驗，本身是位平面設計師，工作之餘，很喜歡帶著五隻兔子到處跑，每次都會拍下很多有趣的兔子照片。生活需要溫度，除了上下班以外，能夠把這些與兔子的生活點滴記錄下來跟大家分享，是件很快樂的事情。

科技發達，也許有很多閱讀習慣早就被改變了，但我一直都很喜歡文字，拿著一本書比對著手機委實有感很多，所以即使成立粉專已經有好段日子了，還是好希望可以透過文字，透過小插畫，帶給閱讀者更有感的溫度。

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