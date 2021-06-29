印度日前發生一起可怕的家庭悲劇。一名印度男子宛如「中央空調」四處放情，一連娶了兩位妻子進門卻依然不滿足，打算還要再娶第三房太太，二房太太知道後相當憤怒與男子大吵一架，一怒之下竟趁著男子熟睡時，拿著菜刀往男子的陰莖猛砍，沒想到因此釀成無法挽回的悲劇。

根據《印度時報》的報導，來自印度北方邦穆扎法爾格爾（Muzaffarnagar）的一名57歲祭司艾曼德（Maulvi Vakil Ahmad），相當多情的他多年前與正宮結婚後沒多久，又娶了第二任妻子哈札（Hazra），家人原以為兩任妻子足以滿足艾曼德，沒想到本月24日晚間他再度向家人表態想要再娶第三任妻子，讓第二任妻子哈札十分不解，兩人因此發生激烈的衝突。

艾曼德與哈札大吵一架後直接入睡，哈札眼看丈夫完全不理會她的感受，趁著丈夫熟睡時衝進廚房拿起鋒利的菜刀就朝他的「GG」猛砍，避免他再出去找其他女人，但當天晚上大房妻子與其他家人都不在，導致艾曼德無法即時就醫，最後因失血過多慘死家中。

哈札雖然被此景嚇壞，還不忘找另一名家人到家中為死去的丈夫進行臨終儀式，但也因此驚動隔壁鄰居趕緊報警。警方到場後哈札隨即坦承犯案，並表示當初她只是想要制止丈夫的行為，沒想到卻演變成殺人命案，哈札最後還是以謀殺罪被警方逮捕。