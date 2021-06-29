鱷魚是最兇猛的掠食者之一，不僅是動物，就連人類也非常害怕牠們。日前斯里蘭卡一名女子準備外出，沒想到一打開門就看見一隻長達3公尺的鱷魚趴在門口，讓她嚇得急忙打電話報警，警方帶著工具到達現場後，經歷了一番激烈的「打鬥」，才終於將鱷魚抓住，最後放生在附近的國家公園內。

根據斯里蘭卡媒體報導，這起事件發生在本月27日，阿努拉德普勒區 （Anuradhapura）一名女子當天早上5點正準備要出門，然而一打開家門就看見一隻長達3公尺的鱷魚趴在玄關，讓她嚇了一大跳，急忙報警請求協助，警方接獲通報後，立即帶著繩子、棍棒等工具到達現場，而有鱷魚出沒的消息很快就在當地傳開來，吸引許多人紛紛前往現場圍觀。

從影片中可以看到，這隻鱷魚躲在玄關角落，看起來十分戒備，警方先是在遠處丟一塊布到牠的臉上，試圖遮蔽牠的視線，不過很快就被鱷魚掙脫，隨後警方又用棍子試探，但這隻鱷魚相當兇猛，張著血盆大口不斷反擊，最終經歷了好一陣子的激烈對抗，警方才終於將鱷魚成功捕捉。

警方推測，由於事發地附近的湖泊乾涸，這隻鱷魚才會闖入住宅區，想要尋找水源和食物，目前警方已經將鱷魚帶往國家公園放生。