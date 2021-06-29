英國一名女子多年前在右手的大拇指上發現一條不明紅線，剛開始她不以為意，但為了遮掩紅線，便天天擦上指甲油避免被人發現，直到某天她看到一篇有關於癌症的醫學文章，才驚覺大事不妙，趕緊前往醫院檢查。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，來自英國漢普郡（Hampshire）樸茨茅夫（Portsmouth）的36歲女子阿拉娜塞弗斯（Alana Severs），本身職業雖然是一名護士，但她在多年前發現右手大拇指上的「詭異紅線」後並沒有立即處理，以為過沒多久後便會消失，因此經常使用指甲油來遮蓋掉奇怪的線條。

直到2017年的某天晚上，阿拉娜在網路上看到一篇有關於罕見癌症的醫學文章，發現文中所提到的病症圖竟跟自己的指甲一模一樣，讓她瞬間頭皮發麻。隔日一早趕緊前往當地醫院進行檢查，沒想到經過醫生診斷，阿拉娜竟罹患罕見的「黑色素瘤」必須立即手術，切除大拇指上的整片指甲，以及0.5公分的癌症組織，最後在患部上進行皮膚移植才算完成。

阿拉娜接受採訪時表示，雖然手術過後手指持續疼痛很長一段時間，使她無法正常工作，但她寧願失去整條手臂也要擺脫癌症的糾纏；另外，她也慶幸自己當時有看到那篇醫學文章，要不是那篇文章提醒了她，她可能會因為癌細胞擴散而失去生命。