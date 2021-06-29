新冠肺炎疫情雖在各國持續延燒，但美國房市交易量卻持續攀升，不少房仲業者也趁勢將先前不好脫手的房子拿出來賣。美國科羅拉多州的一名房仲，近日便推出一棟先前上市許久始終賣不出去的豪宅，此豪宅外觀雖與其他房子沒有太大的差別，但裡面卻藏著一個令人害怕的恐怖冰箱。

根據美國媒體《CNN》的報導，美國房市自拜登總統上任後逐漸熱絡，但不少屋主因擔心感染新冠肺炎不願開放賣家進入家中看房，導致房源短缺，直到近期美國的疫情趨緩，需求量及房價也跟著飆高，許多房仲及屋主便趁此機會推出先前賣不掉的房型。

一名來自科羅拉多州的房仲業者咪咪福斯特（Mimi Foster），近日也將手中一間獨棟豪宅拿出來賣，但價格卻是比周圍開價75萬美元（約新台幣2095萬）的同類房型少了21萬美元（約新台幣587萬），買家只要花59萬美元（約新台幣1648萬）就能擁有這棟豪宅。不過，這棟房子雖外觀看起來乾淨、整齊，裡面還有5間房間，看起來並沒有太大的問題，但它卻被房仲直接標上「拒絕膽小鬼」的標語，引起外界好奇。

一問房仲咪咪福斯特才得知，這棟房子的屋主平時居住在其他州，因此房子長期交由房仲業者打理、出租，而先前他們曾將房子租給別人居住10年，直到2019年秋天租客開始不繳房租而遭到驅離，沒想到租客竟心生不滿，趁著回去房子拿東西時，竟用黑色噴漆噴滿屋內並破壞牆壁，還故意將動物屍體塞入地下室的冰箱中，使整個屋子都充滿腐肉的味道，臭氣熏天。

咪咪福斯特因此只要收到詢問電話，都會要求對方「先到現場聞一聞」，確定能接受味道再開價，但她沒想到才上市一天，就收到不少賣家的現金報價。