近日網路上瘋傳一段可愛又逗趣的影片，一名身穿防護衣的醫護人員正專注地和窗口裡的人講話，豈料腳邊卻跑出一隻愛搗蛋的流浪狗，不斷撕扯著防護衣的衣角，等到醫護人員發現不對勁、回過頭，地上早就滿是碎片，讓他瞬間超級傻眼，舉著衣角呆愣在原地。

這段影片最初由網友「@liranmaharjan」分享在TikTok上，從畫面中可以看見，一名醫護人員身穿防護衣，正專心地和窗口內的人講話，然而他的腳邊卻出現了一隻調皮的流浪狗，看到防護衣隨風飄逸，就忍不住張嘴狂咬，甚至還將衣角撕扯下來，地上滿是衣服的碎片。

等到這名醫護人員察覺不對勁，低頭一看，防護衣的下襬早已變得破碎不堪，讓他瞬間傻眼、呆愣在原地，舉著自己的防護衣，不知道該做何反應，而一旁的流浪狗發現做壞事被抓包後，立刻乖乖坐下，露出無辜又水汪汪的大眼睛盯著對方看，挺拔的坐姿再加上可愛的模樣，讓人根本不忍心教訓牠。

這段影片曝光後立刻吸引許多網友關注，甚至還被轉傳到台灣的臉書社團「米克斯傳奇」，許多網友看完後都忍不住大笑，紛紛留言：「那個人反應也太慢了吧」、「被發現還坐下裝乖」、「牠也想一起防疫啦」、「講完話轉頭衣服剩半件」、「這才是真的防疫破狗」、「雖然這樣不對，但還是好療癒」、「人家也想要穿防護衣」。