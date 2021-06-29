美國明尼蘇達州一隻拉不拉多犬歐提斯（Otis），和飼主前往森林小屋度假，不料飼主在狩獵過程中突然猝逝，嚇得牠不知所措，只能無助的陪在飼主身邊，直到3天後家人發現不對勁，火速趕到森林中尋人，但嚇壞的歐提斯當下看到有人出現，竟是慌張的往森林深處逃跑。

眼見歐提斯消失在森林中，家人只能一邊處理後事，一邊尋找牠的蹤跡，無奈卻一無所獲，最後只好尋求當地救援組織《The Retrievers》幫助，熱心的救援人員告訴他們，不妨將過世飼主穿過但還沒洗的衣服掛在森林內，或許歐提斯會循著熟悉的味道現身。

萬幸的是，當救援人員抵達衣服的放置處時，歐提斯果然端坐在樹幹旁，緊緊依偎著飼主的襯衫，同時救援人員也帶來另一隻搜救犬，在食物和同伴的引誘下，歐提斯總算不再逃之夭夭，並且被送回家人身邊。

對此，救援人員指出，在氣候乾冷時，利用穿過的衣物吸引走失犬的成功機率較高，因為氣味延續時間可以更長，至於飼主常用喊叫的方式其實效果不佳，因為牠們已經進入生存模式，耳裡只聽到噪音，而不是牠們的名字，「基本上牠們當下早已忘記飼主是誰，只擔心自己會被掠食者吃掉或是攻擊，對於周遭的環境感到十分懼怕」。