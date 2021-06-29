現代人工作忙碌只能透過網路認識新對象，但也因此頻繁傳出詐騙案。大陸一名男子因個性內向、加上忙於工作始終找不到對象，公司一名男同事知道後便主動幫男子牽線，介紹自己的表妹給他認識進而交往，男子也陸續在對方身上花了不少錢，沒想到某天女友卻突然消失，經過警方一查竟跌破眾人眼鏡。

根據大陸媒體的綜合報導，一名來自大陸湖北省武漢的男子小瑞（化名），因生性害羞不敢主動搭訕女性或是與女生攀談，因此一直維持「母胎單身」，某天與公司的男同事小陽（化名）聊天時談及此事，小陽便表明可以幫他介紹自己外表亮麗的表妹琳琳，也將琳琳的照片傳給小瑞，並直誇表妹外型亮麗、氣質超好，但她不愛化妝、也不愛穿高跟鞋，完全是男生會喜歡的鄰家女孩，小瑞因此心生愛慕決定交往看看。

但剛開始琳琳不希望發展太快因此只透過網路與小瑞聯絡，兩人準備度過第一個情人節時，琳琳便要求小瑞發紅包給她，熱戀中的小瑞為了討對方歡心，立即就發送20個「1314」元人民幣（約新台幣5678)的紅包；一次便花費26280人民幣（約新台幣11.3萬），出手相當闊綽。之後琳琳又以各種理由向小瑞要錢，因此小瑞在交往的60天內，前後就匯了超過14萬人民幣（約新台幣60.5萬），豈料琳琳拿到錢便消失，讓小瑞相當著急，擔心她發生什麼事情趕緊報警。

沒想到經過警方偵辦後，發現所有的錢最後都匯進了小陽的銀行帳戶，甚至發現琳琳就是由小陽假扮的，他因為長期吸毒需要錢，因此偷取網紅的美照誘騙小瑞上當，警方隨後將小陽逮捕並送進戒毒所，也將持續調查是否還有其他人受害。