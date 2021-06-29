墨西哥出現一條「死亡公路」，短短半年時間就已經有至少50人在經過這裡後神秘失蹤，其中包含了6名美國人，隨著失蹤人數逐漸增多，當局政府已經派出搜救人員，並發布公告警示旅客；但神奇的是，有6名男子在公路失蹤後又重新現身，透露了消失這段期間的恐怖遭遇。

許多失蹤者的家屬在公路附近貼上尋人啟事。(圖/美聯社)

根據《美聯社》報導，最近6個月內有至少50人在往返墨西哥工業中心蒙特雷（Monterrey）和邊境城市新拉雷多（Nuevo Laredo）時神秘消失，這些失蹤者包含了來自美國德州的39歲媽媽桑切斯（Gladys Perez Sánchez），以及她的16歲兒子和9歲女兒，他們最後一次出現在公路上是6月13日，原本在小鎮拜訪完親戚後，應該返回位於德州的住家，卻突然沒了消息。

不過失蹤者當中，有6名男子幸運生存、重新出現在眾人眼前，他們透露在行經公路時突然有身帶武器的人強迫停車，還遭受對方一頓毒打，隨後這群人便開走了他們的車。目前得知大部分失蹤者都來自位於蒙特雷的新萊昂州，在離開或靠近新拉雷多時消失，據了解這座城市長期被東北方的卡特集團統治，該集團以暴力而臭名昭彰。

有6名倖存男子失蹤後重新出現，稱曾遭到持有武器的人劫車。(圖/美聯社)

儘管短短幾個月的失蹤人數不斷上升，但新萊昂州政府直到6月23日才發布警告，要人們盡量避免經過「死亡公路」，並和鄰近的塔毛利帕斯州合作，加強公路的治安，此舉遭到許多人痛批，認為政府若是能夠提早一個月行動，將可能挽救數十人的性命。