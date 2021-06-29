只要是購買二手屋，都可能在屋內發現前屋主所遺留下來的物品，還可能會因此發現意想不到的空間。外國一名女子日前與先生一同買下一棟二手屋後便開始著手裝潢，但沒想到過程中竟發現多個隱藏空間，甚至還在牆上看見一系列令他們毛骨悚然的黑白照片及信件，讓她忍不住拍下分享至網路上。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一名TikTok帳號為＠kammee0508的女網友凱玫（Kam Mee），近日在網路上分享她可怕的購屋經驗而意外爆紅。日前她與先生在當地買下一戶二手獨棟房，打算當作他們的新家，但當他們仔細查看屋內情況並準備裝潢時，意外發現其中一面牆是由木板嵌入，而且牆面看起來曾用壁紙黏貼，之後再用油漆覆蓋，疑似想要隱瞞什麼事情。

他們將木板拆下後，還發現另一面牆上的夾層中藏了一些手寫信件，以及一系列年代久遠的黑白照片，照片的背面還有文字記錄，其中一張男孩騎著玩具車的照片中，一旁竟站著一名無頭男子，讓她看得直發毛。

接著，他們又發現一個隱藏房間以及神祕的地下室，地下室中相當雜亂，地上還放有1957年代的報紙及玻璃瓶，但當初買房時房仲都沒有告訴他們這間房子到底發生什麼事情，或是有這些隱藏空間以及詭異夾層，讓凱枚只能將這個恐怖的過程拍下與網友們分享。

而影片曝光後，吸引超過300萬人觀看，紛紛留言「這麼多可怕的空間，難怪屋主要拿木板封起來」、「看起來好像某個恐怖電影畫面」、「這種房子我不敢住」、「感覺很像鬼屋」。