都說為母則強，大陸北京有一隻流浪母狗在寒冬中乞食，因為瘦骨嶙峋讓當地民眾看了十分不捨，於是便找來救援單位前來誘捕，但狗媽媽的警覺心很強，好不容易對牠射了麻醉針，沒想到牠卻在藥效發作之前，使盡全力奔向一處地方，當眾人忍不住跟上前，卻被眼前的一幕感動得濕了眼眶。

事實上，當狗媽媽中了麻醉針後，救援人員並沒有急著追趕，反而打算等藥效發作，一旦狗媽媽倒下就能將牠帶回救治。不過被麻醉的狗媽媽被救援行動嚇得驚慌失措，或許意識漸漸模糊的牠，以為自己就要死去，儘管腳步虛浮，仍奮力撐著身體回到孩子們身邊，並且站在白雪中給小狗餵完奶，才緩緩倒在地上。

尤其是狗媽媽在餵奶的時候，雙眼不斷緊盯著一群救援人員，似乎是在向人類哀求不要對牠們痛下殺手，直到藥效發作才不支倒地。

眼前這幕景象，讓眾人看了相當動容，所幸當天的救援行動十分順利，最後狗媽媽和狗爸爸，以及4隻小奶狗都被帶回救援中心照料，不久後小奶狗全數被領養，狗媽媽和狗爸爸也找到新家，有了好的歸宿。