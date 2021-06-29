英國一艘豪華遊艇航行在直布羅陀海峽時，突然遭到30頭虎鯨追殺長達2小時，牠們不但包圍遊艇，還一直猛烈撞擊船底，甚至將船尾的船舵咬下一大塊，讓船上的3人感到相當害怕，擔心沉船後將受困於危險的海域。

根據《每日郵報》報導，這起恐怖的襲擊事件發生在本月17日，3名船員從肯特郡拉姆斯蓋特鎮（Ramsgate）出發，駕駛著豪華遊艇航行在直布羅陀海峽上，途中卻被30頭體型龐大的虎鯨圍攻，從影片中可以看到，這些虎鯨近距離游在遊艇旁，還不時潛入水底猛擊船底。

45歲的船員埃文斯（Martin Evans）透露當時的情況：「方向盤瘋狂地左右轉動，不管怎麼做都沒有辦法控制它」，之後他們選擇將遊艇熄火，希望虎鯨可以因此對他們失去興趣，然而攻擊卻沒有停止，「牠們有一度真的離開了，但過不久又回來，這讓我感到很害怕」，整場恐怖攻擊持續長達2小時。

直到虎鯨將船尾的船舵咬下一大塊後，才終於心滿意足地離開，但3人卻又開始擔心起是否會沉船的問題，27歲的船員瓊斯（Nathan Jones）害怕地說：「如果真的沉船了，我們將會被困在被虎鯨包圍的救生筏上」，所幸最後船員還是平安返回岸上，遊艇則在直布羅陀進行維修。

目前尚不清楚虎鯨攻擊遊艇的原因，但有專家推測，這群虎鯨中可能有一隻曾被船隻傷害過，因此牠們才會對船表現出這麼強的攻擊性，而埃文斯至今回想起這段「海上驚魂」仍心有餘悸，直言這是一場殘暴的攻擊，「感覺牠們的攻擊是有計畫性的，而且非常憤怒」。