印度一所國中的年輕男老師，見班上一名女學生長得亭亭玉立，竟心生愛慕頻頻打電話給女學生，甚至威脅對方必須接受他的心意，女學生的父親知道後相當憤怒，找來村民、鄰居將男老師抓起來剃頭，之後還當街示眾，引起眾人議論紛紛。

根據印度媒體的綜合報導，這起離譜的事件發生在印度中央邦的印多爾，在當地一所私人學校中擔任老師的24歲男子瓦巴夫奈克（Vaibhav Nayak），看到班上一名13歲女學生外貌清秀、亮麗，便對她產生師生以外的情愫，開始對女學生展開追求，除了主動送書、寫情書給女學生外，還開始偷偷跟蹤女學生回家，甚至打電話關心她私下的一舉一動，若是女學生拒絕與他通話，他便威脅女學生要對她的家人不利，或是以死相逼，宛如恐怖情人的舉動讓女學生相當害怕。

這件事被女學生的父親發生後相當憤怒，找來了當地居民將瓦巴夫奈克五花大綁、痛打一頓，還用污水塗黑他的臉，並將他半邊的頭髮給剃光，最後再把他的上衣脫掉，拉到大街上示眾。

警方到場後，女學生的父親表示瓦巴夫奈克過去曾多次騷擾過女兒，做父親的為了保護女兒只能給他一個難忘的教訓，而警方後來以觸犯「保護兒童免受性侵害法」（POCSO）將瓦巴夫奈克逮捕。另外，女學生的父親與居民動用私刑一樣觸法，警方同樣將他們帶回警局偵辦。