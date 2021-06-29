美國佛羅里達州沼澤地多，常有鱷魚出沒，人類與鱷魚的生活範圍多有重疊，因此鱷魚逛大街的景象，當地人早已見怪不怪，只是眼前這隻鱷魚來頭似乎不小，身後竟有3隻大鳥保鑣專業護送，畫面曝光讓網友全看傻了。

佛羅里達州一位民眾上週開車行經某個路段時，赫然發現一隻鱷魚正慢條斯理的在大街上過馬路，他也一如往常的減速禮讓，沒想到鱷魚身後竟然還跟著3隻長腿大鳥，乍看之下就像是稱職的保鑣，準備安全護送鱷魚過馬路。

有趣的是，當牠們浩浩蕩蕩的快要抵達對街時，3隻長腿大鳥還自動散開，變換成左右護法的隊形，甚至展開翅膀將鱷魚團團圍住，確保其安全無虞。不過這時候鱷魚卻突然又調頭走回湖畔方向，似乎是在賭氣，證明自己不需要大鳥的幫忙。

事實上，佛羅里達州對於野生動物的保護不遺餘力，1970年代時，當地鱷魚數量僅剩200多隻，隨著保育有成，如今數量已遠遠超過130萬隻，加上根據佛州法律，傷害鱷魚屬於第三級重罪，非法捕獲、餵食也屬違法，因此民眾在街上看見鱷魚早已司空見慣，過去更有民眾目擊一條巨鱷闖入高爾夫球場閒晃，碩大身形遠看就像隻恐龍。