印度當地報紙上一則徵婚啟事近日在網路上爆紅，一名30歲女子正在尋找理想的另一半，只不過條件卻非常嚴苛，對方不但要是多金帥氣的小鮮肉，還不能打嗝、放屁，奇葩的要求引發網友熱議。

Did someone put out a matrimonial ad for me pic.twitter.com/DKsbk0iijT — Toolkit for Hot Takes (@awryaditi) June 15 2021

根據《BBC》報導，印度當地報紙近日刊登了一則徵婚啟事，一名自稱30歲、短髮、身上有穿環且在社會部門從事「對抗資本主義」工作的女性，正在尋找另外一半，不過她卻開出了許多嚴苛的條件，其中包含了對方年齡必須介於25到28歲之間、英俊富有、家中獨子、懂廚藝、擁有自己的事業和房產，甚至還要求對方必須至少要有20英畝的農舍。

印度喜劇演員阿迪媞（Aditi Mittal）看見後，也將這則結婚啟示轉發到推特上，引起眾多網友熱議，不過有人注意到該則啟事最後留下的聯絡信箱帳號為「curbyourpatriarchy」，意即「遏制你的父權主義」，因此懷疑這則徵婚啟事的真實性。

據報導指出，這其實是女子薩克希（Sakshi，化名）的哥哥為了她的生日而準備的惡搞禮物，本來只是兄妹之間的一個小玩笑，沒想到竟會引起這麼大的迴響，哥哥也在採訪中表示：「社會上的所有話題都圍繞著婚姻，當30歲時，身邊的人就會開始施加壓力，要求你快點結婚安定下來」，所以才會產生這個惡作劇的想法。

薩克希也透露，自從這則啟事刊登出來後，她就收到了許多攻擊郵件，批評她拜金且虛偽，但薩克希不以為意，直言：「男人總是要求新娘得高挑又漂亮，吹噓自己的財富」，然而性別一旦對調過來就被激怒，「看來這則啟事傷害了很多人的自尊心」。