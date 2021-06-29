國外有一隻黃金貴賓相當聰明乖巧，知道飼主禁止牠跑去馬路上，當心愛的球球滾到馬路時，不但沒有興奮的上前撿回，而是乖乖坐在馬路旁等飼主「支援撿球」，乖萌畫面曝光後融化235萬網友。

國外一名女飼主日前在IG帳號「@kimcharleson」分享家中黃金貴賓Luna的軟萌影片，畫面中可見，當時Luna和家人正在前院玩耍，過程中球球卻不小心滾到馬路上，不過因為牠從小就被灌輸「不准跑去馬路上」的觀念，雖然牠著急的想把球撿回來，但仍選擇乖乖坐在馬路旁的草皮上，等待飼主支援撿球。

當飼主撿完球並朝著前院方向丟回時，Luna才露出燦笑，並以迅雷不及掩耳的速度轉頭追球，而Luna乖乖等球的模樣也讓女主人忍不住直呼「很幸運養到這隻聰明、可愛又貼心的狗狗！」

影片曝光後隨即被知名粉專《Woof Woof》分享至臉書，短短一天就累計235萬觀看次數，不少網友全被Luna乖巧的模樣給融化了，紛紛留言表示「真是隻聰明的狗狗啊」、「跪求訓練方法」、「實在是太聽話了」、「真的很神奇！希望所有飼主都能這樣訓練狗狗，讓牠們懂得遠離危險」。