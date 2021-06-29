母愛真的很偉大！大陸一隻剛出生不久的黃金獵犬在飼主的手機上尿尿，狗媽媽見狀相當緊張，立刻幫忙隱藏證據，還一直守護在孩子的身邊，害怕牠們會被飼主指責，這種護子心切的行為讓飼主相當感動。

河南鄭州一名飼主養了一隻4歲的黃金獵犬，名叫「Yami」，去年10月生下了3隻狗寶寶，讓家裡變得更加熱鬧，平時飼主都會將Yami和寶寶的日常分享到抖音帳號「金毛Yami」，日前一段Yami護子心切的影片讓網友們都相當感動。

這名飼主原先和愛犬們坐在地上，途中放下手機去上廁所，然而一隻小奶狗卻在飼主的手機上亂尿尿，Yami見狀立刻上前查看，發現孩子做錯事情後相當緊張，急忙叼起手機就往沙發的縫隙裡塞，之後回到墊子上趴下休息，裝作沒事發生的模樣。

不過飼主回來後很快就發現手機不見了，Yami也因為害怕事跡敗露，不斷盯著飼主的一舉一動，之後飼主在客廳找了一圈，從沙發將手機取出，但觸感有些潮濕黏膩，味道也不怎麼好聞，他覺得不對勁，於是調出監視器畫面查看，才終於得知真相。

飼主推測，Yami應該是擔心孩子做錯事情會被自己責罵，所以為了保護孩子，才會將手機給藏起來，而且就算手機被找出來了，Yami還是一直守護在寶寶身邊，這種護子心切的行為讓飼主相當感動，影片最後他緊緊擁抱著Yami，並許下了承諾：「在你們這短短的餘生裡，我不會也絕對不允許別人傷害你們」。