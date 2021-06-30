大陸中科院研究員在一枚距今約一億年前的緬甸琥珀中，發現一種與眾不同的甲蟲，不僅渾身長滿肌肉，就連頭部也滿是健壯發達的肌肉，因而有「昆蟲界史特龍」稱號。

根據《 現代快報 》報導，中科院南京地質古生物研究所科研助理李言達、蔡晨陽等研究員，在琥珀中發現一隻一億年前的甲蟲，相關研究成果近日發表於國際動物學期刊《 巴西動物學雜誌 》。

蔡晨陽表示，這次研究的標本共有三個，其中一個標本裡有長滿肌肉的甲蟲，無論是頭部、腹部或是腿部都長滿了健壯的肌肉，這也是首次發現的新物種，而這隻甲蟲因為機緣巧合被保留在琥珀中，並完美留存至今。

蔡晨陽提到，「一般的昆蟲化石大部分是完全空的，肚子像木乃伊一樣。而這枚緬甸琥珀裡面，甲蟲的肌肉組織立體保存，極為罕見。」他們掃描了近200枚甲蟲化石，才找到這枚有肌肉的甲蟲化石。

值得注意的是，這些肌肉沒有表現出明顯的皺縮，意味著保存時可能經歷了快速的乾屍化過程。此外，本次肌肉甲蟲的發現，更進一步證明緬甸琥珀潛在的埋藏學（Taphonomy，又叫化石形成學）價值。

蔡晨陽解釋，由於甲蟲表面的凹坑具有一定的排列規律，因此研究團隊將它命名為「薄脊副齒邊眼甲」。距今大約一億年前，在恐龍稱霸地球時，這種甲蟲廣泛分布在各地，並以啃吃樹皮上的真菌維生，直到6500萬年前，一顆小行星撞擊地球，該甲蟲才與恐龍一起被滅絕。

蔡晨陽進一步表示，雖然這種甲蟲早已滅絕，其「直系親戚」依然存在，但全球已知的僅有兩個屬，分佈於澳洲及南美洲南部，幼蟲和成蟲均生活在被真菌侵染的朽木內，成蟲偶爾採食花粉。