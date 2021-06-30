豬正常可以活15至20年，但出生在屠宰場的豬，若未被選用作為繁殖豬，通常活不過半年。英格蘭諾丁罕郡有一隻豬媽媽日前懷孕，牠似乎知道孩子出生後，就逃不過被宰殺的命運，因此在分娩前，牠竟逃出屠宰場，順利在戶外產下9隻寶寶，讓人看了非常感動。

根據《The Dodo》報導，一名民眾至諾丁罕郡奧勒頓(Ollerton)遛狗時，在樹林中發現豬媽媽Matilda，還有牠的9隻寶寶，便趕緊通報動物救援團體「Brinsley Animal Rescue」，而志工第二天抵達現場後，看到豬媽媽倒在地上餵奶，而豬寶寶的情況非常良好，但豬媽媽因鼻子仍有飼主套的鼻環，導致牠難以進食。

「Brinsley Animal Rescue」的創辦人貝雷斯福德(Jon Beresford)表示，經調查後得知，Matilda是從附近的養豬場跑出來的，之後在樹林裡分娩，不過目前牠無法順利進食，因此身體非常虛弱，「為了保護孩子，豬媽媽努力逃出養豬場，我們絕不會讓充滿母性的牠又被抓回去」。

由於一直聯繫不上Matilda的飼主，因此貝雷斯福德便將此故事分享至網路，獲得許多人關注，而Matilda的飼主得知後便主動聯繫，但對方卻試圖將豬帶回屠宰場，讓「Brinsley Animal Rescue」非常擔心，經過交涉並發起抗議活動後，飼主才願意放棄Matilda與牠的孩子，讓牠們恢復自由。

Matilda最終被「Brinsley Animal Rescue」帶回庇護所安置，貝雷斯福德提到，「Matilda是一個非常好的母親，且性格相當友善，牠餵飽孩子後，就讓牠們跑出去玩、洗泥浴」。由於豬是高社會化動物，Matilda與4隻寶寶日後將送往動物保護區「Surge Sanctuary」生活，而剩餘的孩子則被安置於其他地方，享受媽媽為牠們爭取來的自由。