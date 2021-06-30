動物沒有語言，只能依靠肢體動作表達情感，有時很簡單的一個行為就會讓人感到相當溫暖。印度一處住家近日遭到一隻野猴闖入，不過牠見到臥床休養的老婦後不但沒有做出攻擊行為，反而還伸出雙手擁抱她，要離開前甚至輕撫了一下老婦的白髮，讓一旁的家人看了覺得非常神奇且感動。

Even this monkey needed a hug! #midweekblues 🥺

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This video from Palodi in Rajasthan is going #viral!! pic.twitter.com/rlWi1Lk3da — India.com (@indiacom) June 23 2021

根據印度媒體報導，這起事件發生在拉賈斯坦邦久德浦市（Jodhpur）的帕洛迪（Phalodi），一名90歲的老婦黛薇（Bhanwari Devi）因為身患慢性病，所以必須長期臥床休養，白天時家人都會為她打開門窗通風透氣，沒想到日前卻有一隻葉猴（Langur）趁著大家不注意的時候闖進屋內，跳到黛薇的床上，家人們聽到動靜後也急忙趕到房間。

起初大家都有些害怕這隻葉猴會做出傷害人的行為，但觀察了一陣子後發現牠相當溫馴，黛薇才終於大膽地伸出手輕撫牠的背部，從影片中可以看到，這隻葉猴隨後爬到了黛薇的身上，張開雙手擁抱了她2次，最後溫柔地撫摸了一下她額前的白頭髮，就安靜地離開住家。

家人們透露，這是第一次有葉猴闖入家中，牠待了約半個小時，中途家人雖然有準備芒果和餅乾給牠吃，但這隻葉猴卻連看都沒看一眼，只專注於和黛薇的互動，讓大家都感到十分神奇和感動，家族成員索尼（Bharti Soni）也說：「這真的很有趣美妙，這隻葉猴是第一次到我們家，卻好像和我們有著很多年的關係一樣」。