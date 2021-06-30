英國一名女子日前外出旅遊前曾在家中裝上監視器，連動手機App好確認家中的狀態，但當她出門沒多久手機卻不斷收到震動警示，打開手機一看竟發現一個詭異的白影漂浮在空中，讓她看得頭皮直發麻。

根據外國媒體《Daily Star》的報導，一名來自英國西米德蘭茲郡（West Midlands）經營美容診所的女子查理艾根頓（Charlie Eggenton），先前她從別人口中得知自己的住家，過去曾是肉店跟屠宰場，因此相當陰森，她也曾在家中廚房的煎鍋前看見一個白色光影漂浮在空中，但當下她不以為意，以為自己看走眼，或是太過疲累。

後來，查理艾根頓與先生出門參加郵輪旅遊，為了方便監測家中的一切，因此裝上了連動手機App的監視器，但旅途中她的手機不斷發出監視器的震動警示，打開手機查看卻沒有人闖入，只看到畫面中不斷出現詭異的白色光影。剛開始她看到一顆白色的球體閃過畫面，還跟先生開玩笑表示可能只是一隻蒼蠅。

但當畫面來到臥室，卻看到一個清楚的人形白影出現在畫面中，原本查理艾根頓還以為是她雇用照顧貓的保姆，但後來發現保姆早就離開，讓她想起了先前曾看到的鬼影以及建築歷史，忍不住將影片分享至FB上。

網友看到也紛紛表示「球體上有一張臉」、「那個身影看起來像是屠夫轉頭看著鏡頭」、「看起來像是有一個人彎腰坐在那」，但也有人表示「看了這麼多影片，我什麼都沒看到」，引發熱烈討論。