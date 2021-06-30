國外一名網友加爾薩（Jordy Garza）日前餵貓時，不幸被黃蜂螫中上嘴唇，接下來的幾個小時內，隨著傷口周圍越腫越大，他也用手機記錄嘴唇暴風腫脹的過程，並將影片PO網，意外吸引千萬網友一起緊盯他的嘴唇變化。

長相帥氣的加爾薩經常在抖音（TikTok）帳號「@jordy.tx」分享生活趣事，28日也一如往常的PO出影片，沒想到影片點開赫然發現他的嘴唇竟然腫成「香腸嘴」，昔日帥氣模樣全失，讓網友紛紛出言關心，加爾薩這才透露當天早上8點餵貓時，被一隻黃蜂螫中上嘴唇，痛得他忍不住爆粗口。

不過他也趁機將嘴唇腫脹的過程，拍成影片記錄下來，並先後上傳了30支影片，從被蜂螫的8時31分開始拍攝，到被螫後3小時內的傷口變化。

畫面中可見，原本加爾薩的上唇左側只有一個小洞，經過半小時後就腫了一個大包，一個小時過去，他的上唇幾乎腫到快要蓋住半邊下唇，甚至直到11時31分，他的上唇依舊持續「長大」，讓他瞬間眼神死，無奈直呼「什麼時候才能停止變大啊！」

這段完整記錄片飆破1280萬觀看數，所有影片累計約有4000萬人次點閱，不少網友紛紛留言直呼「腫太快了吧」、「感覺下一秒會有什麼東西從嘴唇裡跑出來」、「更可怕的是消腫之後」、「所以還需要什麼豐唇手術，讓黃蜂螫一下最快啦」、「認真說，你還是趕快去看個醫生吧」。