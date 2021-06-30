日本一名飼主忙完工作後，便起身查看愛犬的狀況，才發現愛犬竟倒臥狗籠旁，頭似乎被剖成兩半，嚇得他差點哭出來，豈料仔細一看才驚覺被耍了，原來是愛犬的睡姿太奇特，使主人出現視覺錯覺，而真相曝光後，讓3萬人全笑歪。

日本飼主@nnmn_7養了一隻3個月大的博美狗「むっく」，先前他忙完工作後，發現愛犬異常的安靜，並決定至狗籠旁查看，竟看到「むっく」的頭部卡進狗籠，全身軟趴趴地動也不動，當下誤以為愛犬頭被剖成兩半喪命，嚇得他趕緊上前查看傷勢。

@nnmn_7定睛一看才驚覺自己被騙，原來愛犬的頭並未受傷，而是牠的睡姿過於特殊，讓主人產生視覺錯覺，博美狗「むっく」只是將頭埋進籠內睡覺，右側並非牠的頭部，而是狗的尾巴，下方則是牠的腿，由於放在籠外的尾巴毛非常多，乍看之下讓人誤以為是另一半邊的狗頭，飼主得知真相後哭笑不得，並將畫面拍下。

@nnmn_7無奈地表示「等等......我以為愛犬被撕成兩半，心臟差點停止了」，不少網友看了全笑翻，回應「第一眼真的會看錯，狗原來跟貓一樣，都是液體做的啊」、「我家的貓也是這樣，之前捲起身體睡在馬桶上的洗手台，上面的水龍頭剛好卡進腰部，我第一眼看到時，還以為牠肚子被水龍頭刺穿」。