近日2名護林員在南非禁獵區目擊到了有趣的畫面，一隻體型嬌小的螃蟹在河岸上移動，打算回到自己的洞穴中，沒想到卻意外引起獅群的好奇心，將牠團團包圍，但螃蟹並沒有膽小地躲藏，反而勇敢高舉自己的螯，試圖威嚇獅群，最終牠順利逃生，安全回到洞穴中。

根據《每日郵報》報導，這段影片拍攝於南非姆普馬蘭加省的馬拉馬拉私人禁獵區（MalaMala Private Game Reserve），事發當天日出時分，30歲的護林員巴雷托（Ruggiero Barreto）和27歲的賽維爾（Robyn Sewell）剛離開營地，不久後就幸運在河岸發現獅群，但見到獅群正在休息，他們便決定先離開，待會兒再回到河岸觀察。

豈料下一秒一隻幼獅卻突然起身，觀察著地面上移動的小螃蟹，巴雷托透露這種螃蟹通常只在夜晚行動，如今突然在白天現身，自然引起了從未見過螃蟹的獅群好奇，從影片中可以看到，起初只有一隻幼獅湊近觀察螃蟹，螃蟹感知到危險後，立刻高舉自己的螯，試圖威嚇對方，見幼獅沒有動靜後，再繼續朝著自己的目的地快速移動。

沒想到隨後竟又引來另外4隻幼獅，將這隻螃蟹團團包圍，所幸幼獅們只是出於好奇而觀察，並沒有打算攻擊，再加上螃蟹的身手相當靈敏，最終牠順利逃生，消失在地面上的某個洞穴裡，獅群看牠不見後很快就沒了興趣；對於這樣的結局，巴雷托也開玩笑說道：「應該沒人能預料到，竟然是螃蟹在這場對峙中獲勝」。