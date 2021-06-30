大陸一處百貨地下停車場日前發生一起離譜的捉姦案，一名外型亮麗的女子看到老公疑似與小三正在偷情，因此帶著姊妹衝上前質問，還公然怒喊「我什麼姿勢滿足不了你」吸引眾人圍觀，女子甚至出手毆打小三，眼看2名女子扭打成一團，老公竟挺身護著小三，讓所有人議論紛紛。

根據大陸媒體的綜合報導，一名身材高䠷、外貌姣好的前空姐，日前帶著閨密一同前往無錫某百貨公司的地下停車場，一看到身為律師的先生旁邊帶著另一名女子出現，她便失去理智認定他們偷情，衝上前去質問老公，「你們5月14號還說不認識，6月11號就上床了，而且肯定不是第一次，然後連著2天都要在一起，還要睡午覺，做個愛的運動」，她甚至在大庭廣眾下崩潰吶喊「我滿足不了你嗎？是什麼姿勢滿足不了你呀」。

男子面對老婆強勢的逼問，則是一臉無奈吱吱嗚嗚的回應，兩人因此再度爆發激烈衝突，接著女子一怒之下衝去抓著小三的頭髮並對她拳打腳踢，小三不停反抗直呼「你搞錯人了，真的不是我」，男子則是豪不猶豫的向前護住小三，3人扭打一團讓眾人看了直搖頭。

據了解，前空姐與律師老公結婚6年，陸續生下2個孩子，並離職在家帶小孩，她自認全心全意對家庭付出，因此得知老公外遇後相當憤怒，找來閨密一同抓姦。

網友看到影片後則是紛紛留言「元配穿著打扮都非常得體、思路清晰，即使離婚也能將孩子養大」、「有錢人真會玩」、「看起來兩人都不是什麼好人」、「搞成這樣還不離婚？」、「這女的也有問題，老公出軌打小三幹嘛」、「看得出來老公在家地位很低，孩子男的在養，女的在家也沒有做到當媽的責任，然後老公外遇也沒對得起這個家，兩人根本半斤八兩」。