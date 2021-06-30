無論是誰到了景觀區都會拍下照片留下紀念，有時候甚至會做出搞怪的姿勢增加趣味性，但一個不小心自己也可能成為別人的拍照景點。大陸一名男子日前前往風景名勝區旅遊時，將整顆頭塞進了樹根交錯形成的洞中開心拍照，沒想到拍完後頭竟然卡住，怎樣都出不來，尷尬場面讓一旁的人看到忍不住多看一眼。

根據大陸媒體《Vista看天下》的報導，一名微博名稱為「傷疤好了忘了痛」，日前在網路上公布一段影片而意外爆紅。影片中一名男子與友人一同到風景區旅遊，他見一棵樹的樹根長相奇特，他便將頭鑽進樹根所形成的洞中，並對著鏡頭開心比YA。

但沒想到拍完照後，男子才驚覺自己的頭疑似太大，竟卡在裡面怎樣都出不來，只見他不斷變換姿勢與角度，始終無法將頭抽離，路過的民眾也忍不住好奇的停下腳步，查看男子到底在幹嘛，但男子發現自已還是無法脫困後，表情也瞬間從開心變得凝重，甚至完全收起笑容，只能等待園區人員協助脫困。

影片曝光後，網友紛紛留言「可能手機開著瘦臉特效，臉就出來了」、「笑容逐漸消失」、「會被他笑死」、「看這網名嚴重懷疑之前一定卡過啥」、「小時候一定曾經卡過欄杆，哈」、「想看他怎麼出來」、「在景區的動植物都受到保護的，不能砍樹只能砍頭了」、「他是不是忘了先量一下自己的頭圍」。