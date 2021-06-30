營養好喝的鮮奶受到不少民眾喜愛，各式賣場也有許多容量不一的鮮奶，但眼尖的網友卻發現，相較於其他飲品，不同品牌的鮮奶不僅包裝不同，就連容量也十分奇特，全部都是非整數，讓他不禁好奇，家庭號鮮奶「1857ml」這組神秘數字的背後真相。

原PO日前在PTT「八卦板」細數了不少鮮奶品牌的容量大小，分別有A牌「936ml、1857ml」、B牌「930ml、1858ml」、C牌「936ml、1830ml」、D牌「2728ml」、E牌「3685ml」。

從中可明顯發現，各家品牌無論容量大小都不是倍數，也非整數。儘管仍有少數品牌推出2000ml及1000ml的包裝，但上述五花八門的數字也讓原PO不禁感到納悶，「1857ml到底有什麼秘密？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，其中就有人點出關鍵在於「比重問題」，這才讓原PO恍然大悟指出，「品脫是容量單位，ml是體積單位」，而且品脫還有英制和美制之分。也就是說，因為每家鮮奶密度不同，所以即便是同樣重量，換算出來的ml數也會有所不同。

真相曝光後，眾人也不禁直呼「長知識了！」、「冷知識推」、「讓消費者很難計算性價比」、「只能說牛奶容量有它的計算邏輯」。