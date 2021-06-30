美國田納西州一名樂團主唱的愛犬，日前在自家院子裡發現一隻小鹿，緊靠在牠身邊不肯離開，主唱驚覺不對勁便上前查看，起初以為小鹿只是迷路，便協助牠返回森林，豈料隔天牠又出現在附近車道上，主唱只好帶牠回家，而愛犬似乎把小鹿當成自己的孩子，全程待在小鹿旁邊照顧牠，讓人看了非常感動。

根據《People》報導，「Miller Holler」樂團主唱波利弗隆(Pat Pollifrone)，養了一隻愛犬「柔伊」(Zoey)，日前他在自家院子裡發現，柔伊竟緊靠在一隻小鹿身邊，似乎在向主人求助，為了讓小鹿返回大自然，波利弗隆便將小鹿帶回森林裡放生，希望母鹿能嗅到幼鹿的味道，並現身認兒。

豈料隔天母鹿似乎未出現，小鹿則跑到附近的車道上，波利弗隆擔心小鹿可能已受傷，便帶牠至獸醫院治療，發現小鹿身體有蜱蟲問題，眼睛輕微感染，經治療後已無大礙，並餵牠喝羊奶補充營養，如今小鹿已能在院子裡活動，波利弗隆表示，「如果小鹿想回到野外，我並不會阻止，所以才讓牠在後院自由活動」。

波利弗隆也在IG上分享柔伊與小鹿的互動影片，並替小鹿取名為「斑比」(Bambi)，只見牠們已變成好朋友，柔伊經常走到小鹿身邊查看，甚至會不斷舔拭、擁抱牠，柔伊似乎把小鹿當成自己的孩子，讓人看了非常感動，而波利弗隆也開心地寫下「無法用語言來形容牠們有多可愛」。

波利弗隆進一步提到，等待數日都未見到母鹿出現，他曾致電當地幾家動物救援機構，希望幫「斑比」找到新家，但多數機構都拒絕接收剛出生的小鹿。波利弗隆原本打算繼續照顧「斑比」，等到牠媽媽出現，所幸一間山羊農場「Gibson Hollow Goat Ranch」得知後，便主動聯繫波利弗隆，表示願意照料「斑比」，提供小鹿適合的生活環境。