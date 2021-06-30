日本栃木縣有民眾近日飼養了一隻孟加拉貓頭鷹，為了讓貓頭鷹有舒適的生活空間，他花費不少心思進行居家改造，沒想到日前卻撞見貓頭鷹縮在角落「融化」成貓咪，陷入熟睡的療癒模樣，畫面曝光後讓17萬網友全笑翻，打趣笑說「貓頭鷹果然也是液體！」

飼主在推特帳號「＠se27papa」PO出近期飼養的孟加拉貓頭鷹，不僅替牠打造專屬的生活空間，還準備了一台空氣清淨機，讓貓頭鷹能好好休息。不過或許剛到陌生環境，貓頭鷹還有點害羞，窩在角落不敢全然放鬆，直到隔天飼主去查看時，才看見繃緊神經的貓頭鷹已經體力不支的趴在角落，陷入熟睡狀態。

畫面中可見，貓頭鷹縮在角落地板，折手休息，安穩的進入夢鄉，乍看之下就像是一隻軟萌的大貓咪，而飼主看見貓頭鷹趴在地板上一時被嚇壞了，擔心牠身體微恙，忍不住直呼「求你下次別這樣睡了，害我擔心了一下！」

這一幕有趣景象也被臉書粉絲團《這時候只要笑就可以了》轉發，不少網友全被貓頭鷹的可愛睡姿給融化了，紛紛留言回應「還以為是貓頭鷹，原來是貓啊」、「直接進化『鷹頭貓』了」、「貓是液體，同理，鷹身貓也是液體」、「貓頭鷹果然也是液體」、「是貓啊！沒毛病」。