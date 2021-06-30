不少新娘都希望自己的婚禮浪漫又溫馨，但往往舉辦一場婚禮下來都要花不少錢，因此許多國外的新娘都將婚禮舉辦在郊區的露營區節省經費，而美國一對新人也是如此，但新娘卻在露營區的樹上貼出大大的「婚禮公告」禁止閒雜人等進入，讓附近鄰居忍不住反擊。

根據外國媒體的綜合報導，一對新人為了節省經費，打算在人煙稀少的阿拉斯加露營區舉辦戶外婚禮，而新娘為了讓婚禮順利舉行，便在露營區的一棵樹上貼出海報公告，表示他們即將在這裡舉辦近50人規模的婚禮，到時候這裡會有賓客聚集，而且會播放音樂嗨整晚，因此不希望被非相關的人士打擾。隨後，疑似新娘的朋友又補上小紙條強調，如果還是有人想在附近露營，那請記得帶禮物跟食物，而且別忘了他們有50人。

沒想到此舉卻引來附近居民反彈，忍不住跳出來捍衛家園，以其人之道還治其人之身，除了有民眾以手寫文反嗆「祝好運，這個週末有青少年營還有不少人會來拍全家福，所以你們給我滾開」，接著陸續也有居民貼文，甚至有人直接寫滿兩張護貝的A4紙，威脅他們若是來這裡打擾到附近的居民，他們也會向警察檢舉，將他們的車子全部拖走並且趕走他們。這些公告隨後也被拍下轉發至網路上，引發關注。

眼看事情越演越烈，被網友封為「怪獸新娘」（Bridezilla）的當事人趕緊出面道歉，表示她無意冒犯附近鄰居，當初貼海報只是想嚇走可能來鬧事的不良少年，而他們也是一群熱愛露營、喜歡大自然的人，絕不會帶給當地居民製造髒亂及造成困擾，希望能因此平息眾怒。

網友則是紛紛留言表示「好可憐的樹，因為你們面目全非」、「自己沒錢租場地也不要霸佔人家的家園」、「怕被打擾那就花錢租場地嘛」、「看到這種公告反而會讓我很想去參加他們的婚禮」。