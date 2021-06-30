突然天降一筆巨額財產，你會怎麼使用呢？美國一名房仲日前驚覺妻子的帳戶中，突然多出了一筆高達500億美金（約新台幣1.4兆）的鉅款，讓兩人瞬間成為了《富士比》億萬富翁排行榜的前25名，只不過這個一夜暴富的美夢在4天後便破碎。

根據《紐約郵報》報導，本月12日47歲的房仲詹姆斯（Darren James）一回到家，就見到妻子一臉震驚地衝到他面前把手機遞給他看，螢幕上正顯示著銀行戶頭的餘額訊息，裡面竟神祕地多出了一筆高達500億美金的鉅款，讓夫妻兩人都感到十分不可思議，「我當時只是在想『誰會做出這種事？』，因為我們不認識任何有錢人」。

為了保險起見，詹姆斯還是立刻打電話通知銀行，但那筆鉅款卻一直留在戶頭中，詹姆斯坦言，自己曾幻想過是不是某個「富有的叔叔」留給他們的，「看到戶頭裡有這麼多個0的感覺真的很棒」，但他也表示自己不會隨意去動這筆錢，「我們知道那並不是我們的，如果花掉了將會構成竊盜行為」。

而這場美夢很快就破碎了，4天後銀行就發現這筆錢是由於技術性失誤，才被意外存入詹姆斯夫妻的戶頭，15日時銀行也做出更正，結束了小倆口為期4天的「億萬富翁人生」。報導也指出，若是這筆錢真的屬於詹姆斯夫妻，他們將會登上《富士比》億萬富翁排行榜，成為全世界前25名有錢的富翁。