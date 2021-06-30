許多飼養貓狗的主人都知道，寵物幾乎都不喜歡洗澡，看醫生就更不用說了。日本一名柴犬飼主，先前帶愛犬外出打預防針，但柴犬卻誤以為要出去散步，因此露出開心的表情，直到進了獸醫院才驚覺被騙了，表情變得相當哀怨，好像瞬間老了10歲。

根據日媒《grape》報導，日本網友@shomaruoneone在推特表示，先前帶8歲柴犬「まるちゃん」外出，準備去洗澡並打預防針，豈料柴犬竟誤以為是要出去玩，馬上露出非常開心的表情，沒想到洗完2小時的澡，也順利打完針後，柴犬才知道自己被耍了。

「まるちゃん」露出一臉生無可戀的表情，讓主人看了哭笑不得，並將柴犬的反差表情拍下、PO網，以擬人化口吻寫到，「我以為要去公園，結果竟是去洗澡、打完針，請大家誇獎我」。照片中可見，柴犬一開始眼睛睜得很大，看起來非常有精神，似乎很期待出去散步，而打完針後，牠似乎瞬間老了10歲，眼睛幾乎快瞇起來了。

照片被分享至推特後，獲得31.7萬人按讚，不少人表示，「跪求柴柴的心理黑暗面，以後牠就不相信主人了」、「反差也太大了，柴柴2小時就老了10歲」、「柴柴回來後的表情，滿臉寫著『說好的散步呢？我好委屈啊』」、「我養的柴柴反而把寵物醫院當貓狗集合所，每次去都很興奮」。