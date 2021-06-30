大陸2名男子日前見荔枝盛產，便一次購買大量荔枝回家狂嗑，沒想到吃完後視線突然變得十分模糊，趕緊送醫檢查才發現自己差點失明。

根據大陸媒體《看看新聞》的報導，來自大陸廣東省的2名男子，因十分喜愛吃荔枝，加上現在正值產季便購買大量的荔枝回家吃，連續吃了幾天後，某天突然感覺眼前白花花的一片，視線逐漸變得模糊，嚇得他趕緊就醫檢查。

經過醫生的檢查後發現，其中一名男子因短時間血糖快速上升，使眼睛周圍的神經病變，負責轉動眼球的動眼神經麻痺，導致視線不清；另一名男子則是本身就患有白內障，吃了大量荔枝後血糖急速升高，使眼睛內房水的無機鹽成份降低、水分倒流，反滲透到水晶體內，導致白內障症狀加重。

醫生接受採訪時表示，由於荔枝屬於高糖分水果，果糖含量高達20%，而糖分過高容易引起血糖波動，造成出血、黃斑水腫等各種疾病產生，因此建議一般人一天不要吃超過300公克，另外也不建議糖尿病等慢性病患者或是兒童空腹食用，為避免食用過量，一天最多只能吃3~5顆。

網友看到新聞後紛紛留言「想不到這麼好吃的水果竟然會造成生命危險」、「什麼東西都不能吃過量，適度就好」、「只知道糖尿病患者不能吃荔枝，沒想到一般人也不能吃太多」、「好險我不愛吃荔枝」。