新冠疫情肆虐全球，遠距上課成防疫新生活，但也屢屢傳出有學生因為忘記關鏡頭，直接在課堂上演活春宮。越南胡志明市某科技大學進行視訊教學時，一對年輕的男女學生竟然趁著課堂期間，進行「人與人的連結」，並且透過鏡頭在師生面前直播，讓老師氣得拳頭硬了。

根據越媒《青年報》（Thanh Niên）報導，胡志明市某科技大學傳播學系一名男學生，日前在遠距視訊上課時，全身赤裸的與女友瘋狂「啪啪啪」，打得火熱的他們絲毫沒有發現性愛畫面早已透過鏡頭，在全班師生面前直播，長達27秒的影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

面對學生在鏡頭前的荒唐之舉，授課老師不斷隱忍內心怒火，接著才打開麥克風告誡男學生，「我們課程現在還在進行中，你到底是在幹什麼？」這時男學生才驚覺不妙，意識到剛剛的激戰全被鏡頭捕捉，嚇得立刻調整好姿勢，並且火速關閉視訊鏡頭。

對此，該校傳播學系主任受訪時表示確有此事，至於那位性致高昂的男大生在得知自己與女友的活春宮影片，早已在網路上瘋傳後，情緒瀕臨崩潰。最後，系主任呼籲其他學生和網友不要隨意散佈不雅影片，以免觸法。