千萬不要在別人背後說壞話！近日網路上流傳一段逗趣的影片，一名女子在街上看見一隻體型圓潤的貓咪，忍不住脫口說出一句：「牠好胖」，沒想到下一秒這隻貓咪就像聽懂人話一樣，突然停下腳步回頭怒瞪女子，讓她嚇得立刻道歉，網友們看完影片後全都笑翻了。

這名女網友「@spooky_pumpkin_boi」日前和朋友行駛在街道上，中途看見一隻豐腴圓潤的流浪貓橫越馬路，因此忍不住拿出手機拍下牠可愛的身影，只不過她越看越覺得這隻貓的體型比一般的貓還要更大，下秒一不小心就將心聲脫口而出：「牠好胖！」。

這隻貓咪原先背對著女網友不斷向前走，但就在她說出這句話之後，貓咪竟立刻停下了腳步回頭，怒視著女網友的方向，就好像是聽懂了人話一樣，並且正在用眼神詢問她：「你剛剛說什麼？」，看見貓咪神奇的反應讓女網友瞬間嚇一大跳，立刻老實地向牠道歉。

事後女網友也將這段有趣的互動分享到TikTok上，很快就引發大批網友關注，影片截至目前為止已經超過58萬觀看人次，大家紛紛笑說：「你有本事再說一遍？」、「哈哈哈這些人類真是沒有禮貌」、「你小心一點，牠只是毛蓬而已，根本不胖好嗎」、「尊重一下，貓也是有自尊心的！」、「感覺牠真的很生氣，下一秒就要用爪子攻擊了」、「晚上請記得把門鎖緊，牠會回來找你的」。