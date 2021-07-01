美國一名男子日前因無照駕駛行駛在公路上，被眼尖的警察逮個正著因此入獄，在入獄前的脫衣檢查時，獄警發現男子的生殖器形狀詭異，有多處凸起，沒想到仔細一摸才發現他竟然在生殖器內藏著冰毒，誇張的藏毒方式讓所有人都傻眼。

根據美國媒體的綜合報導，來自美國佛羅里達州奧蘭多（Orlando）的30歲男子謝福特賓亞當斯（Shaft Bang Adams），5月中因無照駕駛被警方逮捕、送入當地監獄，而他入獄前必須經過脫衣檢查，確認沒有攜帶任何違禁品。警方在檢查下體時，發現亞當斯的生殖器有多處凸起，仔細一摸發現他的包皮中竟藏有4顆冰毒，因此亞當斯除了無照駕駛罪之外，又被警方另外多加持有冰毒及違禁品入獄等兩項重罪。

據了解，亞當斯過去就曾被警方以非法擁有槍枝、非法監禁、家暴、運毒、攜帶毒品等20多條罪名控告，而且大部分的罪都與毒品有關，不久前亞當斯才因為私藏毒品，被美國法院判處2000美元（約新台幣5.6萬）的罰金，沒想到保釋後沒多久，他又因為拒補及攜帶毒品再度送進監獄中，讓不少人看了直搖頭。

網友看到新聞後也紛紛留言「這種人應該要關久一點」、「藏在GG裡不痛嗎？」、「怎麼會有人把毒藏在包皮裡」、「真好奇他怎麼塞的」。