一名野生動物攝影師日前穿越巴西潘特納爾濕地時，正好目擊美洲豹與巨獺的相遇過程，只見巨獺完全不怕美洲豹，期間在河裡不斷叫囂、挑釁，之後還組隊趕跑對方，讓人驚呼巨獺也不是好惹的角色。

根據《The Dodo》報導，野生動物攝影師格蘭維爾（Daniel De Granville）日前至潘特納爾濕地（Pantanal wetlands）進行拍攝，期間看到一隻美洲豹待在河岸邊的枯木上，似乎正在狩獵，格蘭維爾提到「巨獺的巢穴就在那根倒下的木頭附近，所以美洲豹可能正在尋找落單的幼崽」。

而巨獺也不是簡單的角色，當牠們一看到美洲豹出現後，便不斷地在水裡叫囂，之後甚至越來越多隻巨獺加入行列，成功將美洲豹趕跑，最終美洲豹只能跑到更高處的樹上觀望，格蘭維爾表示「能看到潘特納爾濕地2隻頂級掠食者面對面，真是令人興奮，儘管我經常觀察水中霸主『巨獺』，但這也是我第一次看到牠們與美洲豹發生衝突」。

巨獺（Giant otter）又被稱為巴西大水獺，當地部落甚至稱牠們為「水中豹」，是一種水棲食肉哺乳類，原產於南美，目前已瀕臨滅絕，屬於群居型動物，牠們會一起守護地盤與同伴安危，經常集體捕食，而一群巨獺組隊活動時，就連世界上最大的蛇「水蚺」，也不是牠們的對手，巨獺唯一天敵是體長6公尺的成年凱門鱷。